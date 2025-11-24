«دبي للثقافة» تمدد المشاركة في «المؤتمر الدولي للفنون الواعدة»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تمديد الموعد النهائي للدعوة المفتوحة الخاصة بالمؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة (ISEA 2026)، بهدف إتاحة الفرصة أمام جميع المبدعين والممارسين وقادة الفكر والفنانين والباحثين وصُنّاع المحتوى والمتخصصين في مجالات الفنون الرقمية، للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه دبي، من 10 إلى 19 أبريل المقبل، تحت شعار «الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية».

وتواصل «دبي للثقافة»، حتى 15 ديسمبر المقبل، استقبال طلبات المشاركة الإبداعية، ونماذج عروض الأداء، والمعارض، والأعمال الفنية، وشاشات العرض، إلى جانب الأوراق البحثية، والعروض التوضيحية، والعروض المؤسسية التي تنسجم مع شعار المؤتمر الدولي ومحاوره الرئيسة، وتسهم في إثراء مساراته الخاصة وما يتضمنه من جلسات نقاشية وندوات حوارية، وورش عمل، ومنتديات، وفعاليات متنوعة، وتتولى لجنة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين والقَيّمين الفنيين مراجعة الطلبات وفرزها وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة في المؤتمر، وذلك بناء على مجموعة من المعايير الفنية المختلفة.

ويُشترط على الراغبين في المشاركة تقديم أبحاث وأفكار مميّزة ومبتكرة مستلهمة من شعار المؤتمر ومحاوره الرئيسة، على أن تكون جميع الأعمال أصلية وموثّقة وفقاً لقوانين الدولة واتفاقية حقوق النشر الخاصة بالمؤتمر الدولي.

يُشار إلى أن المؤتمر، الذي تنظمه «دبي للثقافة» بالتعاون مع جامعة زايد، سيتناول في نقاشاته أربعة محاور رئيسة: «نسج كوكبات رقمية»، و«حوارات بين العوالم»، و«مستقبلات بيئية - تكنولوجية»، و«عوالم مترابطة»، وسيَشهد تنظيم سلسلة من ورش العمل، والجلسات النقاشية والحوارية، وفعاليات التواصل، إضافة إلى عروض إبداعية متنوعة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين والباحثين والمتخصصين في مجالات الفنون الرقمية، لتبادل الأفكار والرؤى، والإسهام في وضع أجندة عالمية، تُسهم في ابتكار أساليب جديدة للتعبير الفني.

• 15 ديسمبر المقبل، آخر موعد لاستقبال المشاركات.