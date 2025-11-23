طبعة رابعة بإصدار محدّث من كتاب «البيئة القانونية للأعمال»

استقبلت المكتبات العربية الطبعة الرابعة من كتاب "البيئة القانونية للأعمال"، تأليف "المحامي الدكتور مساعد سعود الرشيدي"، بإصدار محدّث يواكب تحديثات الأنظمة حتى 2025 ويقدّم عرضًا مترابطًا لبيئة الأعمال عبر مزج التأصيل النظامي بالتطبيقات العملية داخل الشركات.

ويتناول الكتاب محاور صفة التاجر وبناء الكيانات والشركات، ومنهجية صياغة العقود وإدارة مخاطرها، وقواعد المنافسة وحماية العلامات والأسماء التجارية، إلى جانب تنظيمات الأوراق المالية والسوق المالية والعمليات المصرفية وما يرتبط بها من الامتثال والحوكمة، مع إبراز الأثر المباشر للخيارات القانونية على القرارات التشغيلية والتمويلية داخل المنشآت.

وتأتي هذه الطبعة بصياغة مبسطة تحافظ على الدقة وتبرز المقاصد التشريعية وأثرها في قرارات العمل اليومية، بما يلبّي احتياجات الممارسين ويخدم طلبة الدراسات العليا والمتخصصين، والمحامين والمستشارين، ومديري الحوكمة والامتثال وروّاد الأعمال.

ويُعد "المحامي الدكتور مساعد سعود الرشيدي" خبيرًا في الاستراتيجية والحوكمة والامتثال القانوني وبيئة الأعمال، وله إسهامات بحثية وتأليفية في القانون التجاري وممارساته التطبيقية. وصدر له حديثًا كتاب "التسوية الوقائية" الذي يتناول آليات معالجة تعثر الشركات واستمرارية النشاط بصياغة عملية موجّهة للممارسين.