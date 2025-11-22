«دبي للتسوق» يجدد موعد الفرح.. 5 ديسمبر انطلاق الرحلة 31

يعود مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ31 بدءاً من 5 ديسمبر 2025 ويستمر حتى 11 يناير 2026، حيث تتحول الإمارة إلى وجهة شتوية مميزة توفر مجموعة من أنشطة التسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي والفعاليات الثقافية. ويقدم المهرجان تجارب استثنائية تستمر لمدة 38 يوماً وتمتد إلى كل ركن من أركان دبي، داعياً الجميع إلى الاستمتاع باللحظات التي يصنعها والأجواء الفريدة التي اشتهر بها. وتشمل هذه التجارب عروضاً مسائية لطائرات الدرون، والألعاب النارية، وحفلات موسيقية مميزة، إلى جانب عروض التسوق العالمية والسحوبات الكبرى على جوائز قيّمة.

وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تنظيم هذا المهرجان الذي يواصل إلهام سكان دبي وزوارها على حدّ سواء، حيث يجمع بين متعة الاستكشاف وما تتميز به الإمارة من عروضٍ إبداعية وأجواءٍ نابضة بالحياة. ويسلّط المهرجان بدورته المرتقبة الضوء على عروض دبي الاستثنائية، ويرسي معياراً جديداً للمهرجانات من هذا النوع، حيث يواصل تقديم تجارب استثنائية تجمع الجمهور للاحتفال بالأجواء المبهجة للمدينة.

إبداع وطموح

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أحمد الخاجة: «يواصل مهرجان دبي للتسوق، منذ أكثر من ثلاثة عقود، تجسيد مفهوم الإبداع والطموح والترابط المجتمعي الذي تمتاز به الإمارة. ونسعى إلى ترسيخ هذا الإرث العريق في الدورة الحادية والثلاثين، حيث عملنا مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل التجارب، واستضافة نخبة من الفنانين في الحفلات الموسيقية، إلى جانب قيام أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بعروض ترويجية مميزة على مدار 38 يوماً، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فيما أسهمت الدورات المتتالية الناجحة من المهرجان في جعل دبي وجهة شتوية استثنائية على مستوى العالم، وأصبحت مفاهيم الابتكار والبهجة والتعاون جزءاً أصيلاً من هوية المدينة».

فعاليات ترفيهية وثقافية

تتضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق خلال هذه الدورة مجموعةً من الأنشطة الترفيهية في أبرز الوجهات المفضلة في المدينة، ما يمنح السكان والزوار تجارب مسائية ممتعة تتضمن أجواءً احتفالية، وعروضاً موسيقية، وأنشطةً مجتمعية، من ضمنها:

عروض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، وتقدمها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» (5 ديسمبر - 11 يناير) من خلال عرضين مسائيين يقدمان مجاناً في «بلوواترز»، و«ذا بييتش» مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، ويتضمنان عرض طائرات الدرون المزودة بالألعاب النارية، وهو أكبر عرض جوي في تاريخ مهرجان دبي للتسوق.

ومن الفعاليات المميزة ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول (5 ديسمبر - 11 يناير) وتتضمن الدورة الثانية من ليالي المهرجان في «فستيفال باي- دبي» و«فستيفال سيتي مول» مزيجاً من الحفلات الموسيقية المميزة، والعروض الترفيهية العائلية النابضة بالحياة، والعروض الحية الجذابة، ونهائيات بطولة «ريد بُل تيترس (13 ديسمبر) وتتضمن نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية عرضاً لمنافسات تيترس مكوناً من 4 آلاف طائرة درون فوق برواز دبي، ليكون العرض الأول من نوعه في العالم.. ومن الفعاليات:

فعالية حتا

فعالية حتا x مهرجان دبي للتسوق (5 - 31 ديسمبر) وهي تجربة جبلية غامرة في حتّا وادي هب تتضمن حفلات موسيقية على ضوء الشموع من علامة Fever، وتجربة «دينر إن ذا سكاي»، وقبة سينما روكسي، وتتطلب جميع هذه الفعاليات حجز التذاكر مسبقاً.

«أوتو سيزون» - يناير 2026

تسلط النسخة الثانية من أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق الضوء على ثقافة السيارات في دبي على مدار 10 أيام مليئة بالأنشطة والفعاليات في جميع أنحاء المدينة. ومن المتوقع أن تتضمن الفعاليات أكثر من 12 نشاطاً مميزاً، بينها سبعة عروض سيارات رئيسة يشارك فيها أكثر من 5 آلاف سيارة تمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، كما يشهد الموسم مزيجاً ديناميكياً من العروض الاستعراضية، والعروض التوضيحية، والتجمعات المجتمعية التي تجمع عشاق السيارات في تجربة احتفالية تعكس شغف المنطقة بالسيارات.

«ذا بيج باونس دبي»

تبلغ مساحة أكبر متنزه ترفيهي قابل للنفخ في العالم أكثر من 16 ألف متر مربع، ويضم سبع مناطق قابلة للنفخ مناسبة لجميع الأعمار. ويتوسطه «ذا بيج كاسل»، وهو رسمياً أكبر منزل قفز في العالم بمساحة 2,325 متراً مربعاً. وتكتمل التجربة مع منسق الأغاني الذي يقدم عروضاً حية ليحافظ على الطاقة والحيوية خلال المغامرة. وتوفر التجربة المثالية للأطفال واليافعين والكبار متعة لا تُنسى.

ليلة رأس السنة

في 31 ديسمبر.. يحتفى في منتصف الليل بليلة رأس السنة الجديدة من خلال عروض الألعاب النارية المذهلة في بلوواترز، وشاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وحتّا، والسيف.

تجارب التسوق

تشكل تجارة التجزئة إحدى الركائز الأساسية لمهرجان دبي للتسوق، ولطالما أسهمت في تعزيز مكانة دبي بين أبرز وجهات التسوق العالمية. وتقدم دورة هذا العام من المهرجان تخفيضات استثنائية وعروضاً ترويجية لفترة محدودة، فضلاً عن تجارب حصرية في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والوجهات الموسمية وتتضمن تخفيضات واسعة في أنحاء الإمارة على أكثر من 1,000 علامة تجارية موزعة على 3,500 متجر، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 75% على منتجات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، ومنتجات نمط الحياة.

5 فعاليات بارزة

يتميز مهرجان هذا العام بتقديم خمس فعاليات بارزة، صُممت بعناية فائقة لضمان بقاء المتسوقين متفاعلين ومكافأتهم باستمرار. وتشمل هذه الفعاليات قسيمة الحظ، وحسومات لمدة 12 ساعة، وحسومات واسعة في أنحاء الإمارة، وتسوّق امسح واربح، بالإضافة إلى المفاجآت اليومية، إضافة إلى حملات للفوز بجوائز كبيرة من الشركاء ومراكز التسوق، وبرامج ترويجية من أبرز مجموعات التجزئة التي تقدّم مكافآت حصرية.

وجهات تناول الطعام

تشكل تجارب تناول الطعام ركناً أساسياً من أنشطة مهرجان دبي للتسوق، حيث إنها تحتفي بقطاع المأكولات والمطاعم المتنوع في الإمارة، وتسلط الضوء على ثقافة تناول الطعام في الهواء الطلق، وتجارب تقدم مزيجاً متناغماً من مفاهيم تناول الطعام المحلية والمتاجر المؤقتة الشهيرة من دبي، وتجارب مأكولات يحضرها أمهر الطهاة، إضافة إلى أسواق مخصصة للمأكولات الشعبية الأصيلة، ومشاركات إلى مجموعة من المقاهي المؤقتة، وعروض الطعام الصحي، والأسواق الليلية على الشاطئ طوال فترة المهرجان.

مواهب محلية

يواصل مهرجان دبي للتسوق تسليط الضوء على المصممين الواعدين وعالم التجزئة الفاخرة وذلك في وجهاتٍ عديدةٍ، وتعود العروض المميزة إلى مركز دبي المالي العالمي وسيتي ووك وذا أوتلت فيليدج، حيث تقدم إصدارات حصرية من العلامات التجارية، إلى جانب تشكيلات مصغرة وتجارب تسوّق فريدة لعشّاق التميّز، ويواصل المهرجان في دورته الجديدة تقديم الجوائز القيّمة للمتسوقين في مختلف أنحاء الإمارة، ما يوفر أجواء مفعمة بالمتعة والحماس.

. المهرجان يرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق والمأكولات وفنون الطهي والثقافة والترفيه.