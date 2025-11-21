«همسات الصحراء».. سجاد فاخر يروي قصصاً من التاريخ

كشفت علامة «جايبور» Jaipur Rugs، إحدى أبرز علامات السجاد اليدوي الفاخر على مستوى العالم، عن تعاونها مع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات» وسفيرة النوايا الحسنة لـ«اليونسكو» في مجال التعليم والثقافة، لإطلاق مجموعة «همسات الصحراء» المستوحاة من رؤيتها، وستعرض المجموعة للمرة الأولى خلال النسخة الثانية من مهرجان «تنوير»، الذي ينطلق، اليوم، في صحراء مليحة، احتفاءً بالإرث الثقافي والطبيعي والتراثي للمنطقة.

وتشكل مجموعة «همسات الصحراء» رحلة تأملية عبر المشهد الطبيعي الخالد لصحراء مليحة وموقع الفاية التاريخي، إذ تمثل كل سجادة أرشيفاً حياً يوثق صوت الرياح عبر الواحات والتشكيلات الصخرية، إلى جانب الجماليات الشعرية التي تحملها الكهوف والحصون والقصور المندثرة، التي تروي حكاية التجربة الإنسانية الممتدة عبر آلاف السنين.

وإلى جانب جماليات تصميمها، تشكل السجادات وعاء للذاكرة، إذ يجسد كل عمل طلوع الفجر على التلال الجبلية، وتراقص أشعة الشمس على الرمال والصخور، وسكون السماء المرصعة بالنجوم، في دعوة تلهم الزائر للتأمل والتفكير والاحتفاء بحكايات أرض لاتزال روحها حاضرة في مسيرة الإنسان.

وتستلهم هذه المجموعة رؤية الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وشغفها بالتاريخ والحرف اليدوية التراثية وقوة السرد القصصي، وتحتفل المجموعة بموقع الفاية، وصحراء مليحة، وإمارة الشارقة وماضيها العريق، إذ قدمت سموها رؤية تقدّر حضارات العصور القديمة، وتحتفي بالحوار بين الأرض والزمن والثقافة.

وتمثل كل سجادة عملاً فنياً وثقافياً يكرم إيقاعات الطبيعة، وقدرة البشر على الصمود، ويجسد جماليات القصص التي تتوارثها الأجيال، إذ تتضمن مجموعة «همسات الصحراء» ستة أعمال فريدة، هي: «صرخة الرمال»، و«حافة السهل»، و«أرض البدايات»، و«الأرض تشهد»، و«مرور الزمن»، و«واحة الأسلاف».