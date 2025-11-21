«دبي للثقافة» تُتوَّج بجائزة «أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي»

تُوِّجت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بجائزة «أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث»، ضمن «الجوائز العالمية للذكاء الاصطناعي التوليدي (GGAIA) 2025»، التي تنظمها مؤسسة الذكاء الاصطناعي الابتكاري (Innovative AI)، وتهدف من خلالها إلى الاحتفاء بالمؤسسات والأفراد الذين يوظفون تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ونالت الهيئة هذه الجائزة تقديراً لجهودها وحرصها على تبني الحلول المبتكرة واستثمار الذكاء الاصطناعي في قطاعاتها الحيوية، ما يؤكد التزامها بدعم مستهدفات استراتيجية دبي الرقمية.

وجاء هذا التكريم تتويجاً لجهود فِرَق عمل الهيئة في تطوير مجموعة من الحلول المبتكرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير منظومة العمل في مجالات الإبداع، والتنفيذ، وتحسين تجربة المتعاملين، والتعرف إلى متطلباتهم، ما يسهم في توفير بيئة إيجابية مستدامة قادرة على رفع مستوى رضا أفراد المجتمع والمبدعين والفنانين وأصحاب المواهب، ما يسهم في تعزيز تنافسية الهيئة على الساحتين المحلية والعالمية، ويعكس ريادة دبي في تبني التقنيات المستقبلية.

يشار إلى أن مؤسسة الذكاء الاصطناعي الابتكاري (Innovative AI) تُعد جهة مستقلة تتولى إدارة الجوائز العالمية للذكاء الاصطناعي التوليدي (GGAIA) والإشراف عليها، وتركز على تقدير الإنجازات الاستثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد أُنشئت الجوائز بهدف تكريم الابتكارات المؤثرة والتطبيقات العملية لهذه التقنية حول العالم، وتحتفي بفئتين رئيستين، هما فئة «المبدعين» التي تضم الشركات المطوِّرة للحلول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفئة «المنفّذين» التي تشمل المؤسسات التي توظّف هذه التقنيات لتحويل الخدمات والصناعات والمجتمعات. ومن خلال تسليط الضوء على أبرز المساهمين في هذا المجال، تسعى المؤسسة إلى تشجيع تبادل المعرفة، وتعميم أفضل الممارسات، وتعزيز الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار عالمياً.

