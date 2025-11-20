6 فائزين في "جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي"

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل؛ أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني" عن فوز 6 أطفال من إجمالي 1804 أطفال، شاركوا في فعاليات "جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي "التي طرحتها الجائزة كمسابقة إبداعية للأطفال في المرحلة العمرية من 7 إلى 15 عاماً، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة في نسخته الثانية الذي يقام في الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر 2025 في كل من أبوظبي، والعين، والظفرة ، تحت شعار "معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة" .

وأكد الأمين العام للجائزة، حميد الهوتي، أن الجائزة شهدت مشاركة واسعة من مختلف أرجاء الدولة واستقبلت اللجنة العلمية 1804 مشاركات لأطفال مبدعين قصصياً، وعكفت اللجنة على فرز هذه الأعمال لاكتشاف المواهب الإبداعية واختيار الفائزين.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية وفي إطار تعاون وثيق مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لدعم الإبداع وتنمية المواهب منذ الصغر، وتعزيز الخيال القصصي لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب إبداعي يكشف عن مواهبهم.

وأعلن حميد الهوتي عن قائمة الفائزين جاءت كالتالي :

الفئة العمرية 7-9 سنوات

المرتبة الأولى: قصة روبوتي البطل للطفل عبدالوهاب عثمان الهنيدي

المرتبة الثانية: قصة الطائر الغريب في حديقة منزلنا للطفل سالم علي سالم الكعبي

المرتبة الثالثة: قصة الأصدقاء الثلاثة للطفلة حصة حمد أحمد المزروعي

الفئة العمرية 10-15 سنة

المرتبة الأولى: قصة راشد بين القلم والبندقية للطفل سليمان عبد الحليم

المرتبة الثانية: قصة فكرة من القلب للطفل على إبراهيم

المرتبة الثالثة: قصة غزلان والصحراء المجهولة للطفلة غزلان المنهالي.

كما أوضح الهوتي أن جائزة خليفة التربوية تطرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم وتستهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في رعاية وتمكين هذه الفئة في مختلف أنحاء العالم، ومن هنا جاء إطلاق هذه الجائزة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة في نسخته الثانية والذي يُشكّل منصة تجمع الأسر ومقدمي الرعاية والجهات المختلفة للتعاون على تصميم تجارب تعليمية وترفيهية ملهمة للأطفال، ويعكس رؤية هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بأن يتمكن كل طفل من الازدهار في بيئة آمنة وصديقة للأسرة .

ولفت إلى أن الجائزة تضمنت عدداً من الأهداف المحورية في مقدمتها تعزيز الهوية الوطنية وصقل شخصية الطفل وتوسيع مداركه تجاه مبادئ الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، وكذلك ترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة والإيجابية وخدمة المجتمع والحفاظ على البيئة وتشجيع مفاهيم الاستدامة بالإضافة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأطفال المشاركين، وتنمية الخيال والإبداع الأدبي لدى الطلبة الصغار، وغرس القيم التربوية والإنسانية الإيجابية، وإتاحة الفرصة لاكتشاف مواهب مبكرة في مجال أدب الطفل.