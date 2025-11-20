خالد بن محمد: «وطني إبداعي» يعزّز حضور الفنون بالمنظومة التعليمية

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الاستثمار في مواهب الطلبة وصقل قدراتهم الإبداعية، يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على التعبير عن هويته الوطنية وثقافته العريقة بأساليب مبتكرة تواكب التطورات المعاصرة، مع الحفاظ على عادات المجتمع وتقاليده الأصيلة.

وأضاف سموه، خلال زيارته فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الفني الطلابي «وطني إبداعي»، في حديقة متحف اللوفر أبوظبي، أن المعرض يُجسّد رؤية أبوظبي في تعزيز حضور الفنون ضمن المنظومة التعليمية، وتوفير منصات متكاملة تُمكّن الطلبة من صقل مهاراتهم، وإبراز مواهبهم، واستعراض إبداعاتهم.

وقام سموّه بجولة في أروقة المعرض - الذي تُنظّمه دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1500 عمل فني من إبداعات طلبة المدارس على مستوى الإمارة - واطّلع على الأجنحة المختلفة، وما تضمّه من أعمال فنية مبتكرة من لوحات ومجسّمات وتصاميم تعكس تنوّع مواهب الطلبة وأساليبهم الإبداعية، وذلك ضمن ستة مسارات، هي الفنون المرئية، والفنون الأدائية، والفنون الأدبية، والحِرف والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والفنون التطبيقية.

وتبادل سموّه الأحاديث الودّية مع الطلبة المشاركين حول أفكارهم الفنية وتجاربهم الإبداعية، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدّمه الطلبة المشاركون، وما يعكسه ذلك من مهارات واعدة ورؤى مبتكرة تُسهم بدورها في تعزيز مكانة الفنون بمختلف أشكالها بين أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

ورافق سموّه، خلال الزيارة، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ورئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، سارة عوض مسلم، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش.

ويُعد معرض «وطني إبداعي» - الذي يستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل - ثمرة برنامج فني استمر على مدى عام كامل، نظّمته دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وشارك فيه أكثر من 7000 طالب وطالبة من أكثر من 200 مدرسة، تحت إشراف 62 فناناً محلياً ودولياً.

وأسهم البرنامج في تطوير مهارات الطلبة من خلال ورش عمل تخصصية، وجلسات إرشادية، وبرامج تدريبية.

وتحظى هذه المبادرة بدعم مجموعة واسعة من المؤسسات الثقافية الرائدة التي أسهمت بمواردها وخبراتها في ضمان نجاح البرنامج واستمراره، ومن أبرزها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ووزارة التربية والتعليم، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وهيئة أبوظبي للتراث، والأرشيف والمكتبة الوطنية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومؤسسة بسام فريحة للفنون، وهيئة الإعلام الإبداعي، ومكتبة ودار نشر «غاف».

رعاية المواهب الناشئة

يواصل المعرض الفني الطلابي «وطني إبداعي»، في نسخته الثالثة، تعزيز الروابط بين التعليم والثقافة، من خلال منح الطلبة فرصاً للتفاعل مع القطاعات الإبداعية والتراث الثقافي العريق لدولة الإمارات، ما يُجسّد التزام إمارة أبوظبي برعاية المواهب الناشئة، ويرسّخ مكانتها مركزاً رائداً للتميّز الفني والثقافي على المستويين المحلي والعالمي.

خالد بن محمد:

. الاستثمار في مواهب الطلبة وصقل قدراتهم الإبداعية يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع.

. المستوى الفني الذي قدّمه المشاركون بـ«المعرض» يعكس مهارات واعدة ورؤى مبتكرة.

. 1500 عمل فني للطلبة في «المعرض».