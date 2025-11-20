«مجمع التواريخ» يزيّن رفوف «منشورات القاسمي» في معرض الكويت

تشارك دار «منشورات القاسمي» في النسخة الـ48 من معرض الكويت الدولي للكتاب، التي انطلقت، أمس، تحت شعار «عاصمة الثقافة.. وطن الكتاب»، وسط حضور عربي ودولي واسع، وبإشراف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وتحلّ سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة.

وتُقدّم «منشورات القاسمي» أحدث إصداراتها الأكاديمية، وفي مقدمتها الموسوعة الوثائقية الضخمة «مجمع التواريخ لشبه الجزيرة العربية وفارس»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويُعدّ هذا العمل مشروعاً علمياً متكاملاً، حيث يضم 33 مجلداً باللغة العربية، ومثلها باللغة الإنجليزية، ويضم 1473 وثيقة تاريخية من الأرشيفات الإنجليزية والهولندية والفرنسية والعثمانية، ما يجعله مرجعاً أساسياً للباحثين في تاريخ المنطقة.

وكانت الموسوعة قد لاقت اهتماماً واسعاً في الأوساط البحثية خلال عرضها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي اختتم أخيراً، نظراً لما تقدمه من بنية معرفية شاملة تُعيد قراءة الحوادث التاريخية من خلال حوليات موثقة ومصادر نادرة.

كما يعرض جناح «منشورات القاسمي» مجموعة كاملة من مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، المعروفة في مجالات التاريخ والسّرد والأدب والمسرح، منها «سلطان التواريخ والبرتغاليون في بحر عُمان - أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، إضافة إلى مجموعة أخرى من الإصدارات التي تُرجمت إلى أكثر من لغة، ما يعكس حضوراً عالمياً متنامياً لإنتاج «منشورات القاسمي».