«دبي للثقافة» تطلق حملة «تبرّع بكتبك»

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي حملة «تبرّع بكتبك»، الهادفة إلى تعزيز التبادل المعرفي بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على التبرع بالكتب، لحفظها من الضياع وتمكين الجميع من الاستفادة منها، إلى جانب تغيير الصورة النمطية المرتبطة بتبادل الإصدارات المستعملة، ورفع الوعي بأهمية هذه المؤلفات.

وتسعى الهيئة عبر الحملة إلى حث فئات المجتمع على التبرع بكتبهم المستعملة، من خلال تسليمها لموظفي الاستقبال في مكتبات الصفا، والراشدية، والمنخول، وأم سقيم، والطوار، وهور العنز، وحتا، وستتولى فرق عمل جمع الكتب وفرزها وتصنيفها وتغليفها من جديد، لإتاحتها للقرّاء للاستفادة منها.