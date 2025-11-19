«دبي للفنون الأدائية» يحتفي بمواهب ورموز إماراتية لامعة

تنطلق في 28 الجاري النسخة الأولى من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويضم تحت مظلته ثلاثة مهرجانات، هي: مهرجان دبي لمسرح الشباب، ومهرجان دبي لموسيقى الشباب، ومهرجان دبي للفنون الشعبية.

وسيشهد «دبي للفنون الأدائية الشبابية»، الذي يستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، في حي الشندغة التاريخي، سلسلة من الأعمال المسرحية وعروض الفنون الشعبية لعدد من الجمعيات والفرق المسرحية المحلية، وسترافقها مجموعة من الجلسات النقاشية والندوات التطبيقية، كما ستتضمن أجندة الحدث مجموعة من المقطوعات الموسيقية لنخبة من الموسيقيين الشباب والمغنين المنفردين والفرق الغنائية، والعازفين على الآلات الموسيقية الشرقية والغربية.

وكشفت الهيئة عن أعضاء لجان تحكيم «دبي للفنون الأدائية الشبابية»، الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، إذ ستتولى كل من الدكتورة باسمة يونس والدكتور ثامر العربيد والمخرج أليكس بروند تقييم الأعمال المسرحية المتنافسة على جوائز مهرجان دبي لمسرح الشباب، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها، بينما ستقوم فاطمة الهاشمي بالتعاون مع الدكتور محمد حمامي، وشوكت مامادجونو، بمهمة تقييم المقطوعات والأعمال الفنية والغنائية المشاركة في مهرجان دبي لموسيقى الشباب، والتي ستتنافس على جوائز الحدث، ومن بينها أفضل عزف منفرد، وجائزة الإبداع الموسيقي (الموسيقى الإلكترونية)، وجائزة أفضل صوت، وغيرها، في حين سيقوم عبيد علي ومحمد مال الله بتقييم العروض المشاركة في مهرجان دبي للفنون الشعبية، تمهيداً لتتويج الأفضل بينها بجوائز المهرجان.

وأعلنت الهيئة عن منح الفنان القدير أحمد الجسمي لقب «شخصية العام المسرحية»، كما ستكرم خبير الفنون الشعبية عبيد علي بلقب شخصية العام للفنون الشعبية الشبابية، فيما ستحصل العازفة تالا بدري، مؤسسة مركز الفنون الموسيقية في دبي، على لقب «شخصية العام الموسيقية»، تكريماً لعطاءاتهم ومسيرتهم الفنية الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لمساهماتهم في دعم وإثراء المشهد الفني المحلي.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف، إن مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية يمثل إضافة نوعية إلى المشهد الثقافي المحلي، مشيرة إلى أن الاحتفاء بالمبدعين وتكريمهم يأتي في إطار التزامات الهيئة تجاه الرموز الفنية المحلية، ودعمهم وتعريف المجتمع بمساهماتهم في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي والإمارات.

وأضافت: «تمثل الشخصيات المكرمة في المهرجان رموزاً فنية مهمة، تمتاز بخبرتها الغنية ومسيرتها الإبداعية، وتجاربها الرائدة في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التي منحتها حضوراً مميزاً في الساحة المحلية».

ونوهت فاطمة الجلاف بالأسماء التي تضمها لجان تحكيم «دبي للفنون الأدائية الشبابية»، مؤكدة أن «المشهد الفني المحلي يمتاز بتنوعه وامتلاكه مجموعة واسعة من الأسماء اللامعة التي نجحت في رفد الحركة الفنية بأعمال متميزة وأفكار نوعية ساهمت في تطوير القطاع الثقافي، وتعزيز حضور الفنون الإماراتية على الخريطة العالمية».

قوة الإبداع

يهدف مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية إلى تطوير منظومة الفنون الأدائية، التي تشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد الإبداعي، وتهيئة بيئة قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتماشى مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

. 28 الجاري تنطلق النسخة الأولى من «المهرجان».