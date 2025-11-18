مجمع القرآن الكريم و"الإيسيسكو" يبحثان التعاون المشترك

بحث مجمع القرآن الكريم في الشارقة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" فرص التعاون في مجالات نشر علوم القرآن الكريم ودراسات التفسير البلاغي إلى جانب تبادل الخبرات وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة "الإيسيسكو" للمجمع يرافقه وفد ضم أسامة هيكل رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالمنظمة، وسالم عمر سالم مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة، والدكتور سالم بن هلال الحبسي مدير الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات، والدكتور محمد زين العابدين رئيس قطاع الثقافة والاتصال، وعبدالحكيم السنان مدير المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو، والمهندس عبداالله الصالحي إداري الشراكات والتعاون الخارجي، وكان في استقبالهم الدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم وعدد من مديري الإدارات.

وقام الوفد بجولة في أروقة المجمع استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن دور المجمع العلمي والبحثي والمتحفي.

وقال الدكتور سالم بن محمد المالك إن مجمع القرآن الكريم منارة علمية ليس في جمال عمارته فحسب بل بما يحتويه من مخطوطات ومقتنيات تروي تاريخ كتابة القرآن وعلومه وأعلامه الذين بذلوا الغالي والنفيس خدمةً للقرآن الكريم.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تأسيس هذا الصرح النادر والعظيم ليكون قبلة للزوّار والباحثين والذي سيبقى للأجيال القادمة الذين سينهلون من هذا المعين العلوم الحضارية والتاريخية.

وقال إن الاهتمام بالقرآن الكريم وتاريخ كتابة مخطوطاته النادرة يعكس دور الشارقة الكبير في خدمة كتاب الله ويؤكد مكانة المجمع وجهةً عالميةً لتعلم القرآن بقراءاته المتواترة.

ونوه إلى أنه سيتم طرح مبادرات ومشروعات علمية للتعاون بين منظمة الإيسيسكو والمجمع تصب في خدمة القرآن الكريم وعلومه مشيراً إلى أن هذا التعاون سيكون مثمرا في ظل رعاية ومتابعة صاحب السموّ حاكم الشارقة.