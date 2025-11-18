مهرجان الفنون الإسلامية يفتح أبوابه لـ 150 مبدعاً

كشف مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة مدير مهرجان الفنون الإسلامية، محمد إبراهيم القصير، أن الدورة الـ26 من المهرجان التي تنطلق، غداً، من متحف الشارقة للفنون، ستستضيف 114 فعاليةً و473 عملاً لـ170 فناناً من 24 دولة من أنحاء العالم على مدى 70 يوماً.

وقال القصير، خلال مؤتمر نُظِّم، أمس، للكشف عن تفاصيل النسخة المقبلة من المهرجان: «تجمعنا الشارقة في دورة جديدة لمهرجان الفنون الإسلامية، هذا الحدث الثقافي والفني الذي يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل الفنون رسالة حضارية تعكس جوهر الإنسان، وتشكّل جسراً للتواصل الحضاري بين شعوب العالم».

وأضاف حول موضوع المهرجان: «تأتي الدورة الجديدة تحت شعار (سراج)، فاتحة الأبواب أمام أكثر من 150 فناناً وفنانة من مختلف دول العالم، بينهم باحثون ومتخصصون وفنانون عالميون، لكي يقدّموا كلَّ ما يمكن أن يحيل إلى الشعار واسع الآفاق، ومتعدّد المعاني».

وتستضيف الفعاليات دائرة الثقافة بالتعاون مع 26 جهةً في الشارقة، منها بيت الحكمة، وكلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة، واتحاد المصورين العرب، وجمعية التصوير الضوئي، وجمعية الإمارات للفنون التشكيلية.

وذكر مدير المهرجان أن الفعاليات ستشمل 52 معرضاً يحتضنها متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للخطّ، ومدرج خورفكان، وجمعية الإمارات لفن الخطّ العربي والزخرفة الإسلامية، وأماكن أخرى.

ومن المعارض الشخصية الموازية المشاركة في المهرجان: «سراج» للفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه، في متحف الشارقة للخطّ، و«تعاقب الأجيال» للفنان الإماراتي محمد مندي وتلميذاته، في جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وكذلك معرض «انعكاس» للفنان التركي البروفيسور عمر فاروق تاشكله وطلابه في بيوت الخطاطين.

وسيحتفي مدرج خورفكان بعمل الفنانة الكويتية أسيل يعقوب «نور على نور»، والعمل الفني المشترك «مشكاة» للفنانين الإماراتيين ماجد البستكي وعبدالله الاستاد، في حين سيعرض في بيت الحكمة عمل الفنانة الإماراتية سلمى المنصوري «منارة»، والفنانة الإنجليزية رومينا خانوم «معابر مضيئة: الأركان الخمسة»، إلى جانب مجموعة من الأعمال الفنية الأخرى، أما مَجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، فسيستضيف أعمال «دائرة النور» للفنان الكويتي محمود شاكر، و«رماد ونظام» للفنانة الإماراتية روضة المزروعي، و«تكرار» للفنانة الإيرانية ندا سلمان بور، على أن يستضيف مركز للتصاميم- 1971 أعمالاً مثل: «نجمة في المخزن» للفنان الأردني عمر درويش، «والفضاء الفاصل» للفنانة الإماراتية رقية الهاشمي.