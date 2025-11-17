1.4 مليون زائر لمعرض الشارقة للكتاب 44

اسقطبت الدورة 44 من معرض الشارقة للكتاب أكثرمن 1,4 مليون زائر من 206 جنسية،من 206 جنسية، ومشاركة أكثر من 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة، و وكشفت اللجنة المنظمة أن المعرض الذي أختتم فعالياته أمس حقق للعام الخامس على التوالي تصنيفا عالميا كأكبر معرض للكتاب في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر. وبلغت نسبة الرجال من زوار المعرض 51%، بينما شكّلت النساء 49% من إجمالي الزوّار .

وحقق المعرض نسب رضا عالية من مختلف فئات الزوار والمشاركين، حيث عبّر 96.3% من الزوّار عن رضاهم عن تجربتهم في المعرض، وأعرب 90.91% من العارضين عن رضاهم عن مستوى التنظيم والمشاركة، كما بلغت نسبة الرضا في مؤتمر الناشرين في الشارقة 97.14%، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمحتوى والفرص التي يوفّرها المعرض سنوياً.



وفي مشهد يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تمكين المعرفة ودعم صناعة النشر العربي، وجّه سموه بتخصيص 4.5 ملايين درهم لتزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بإصدارات المشاركين في المعرض، تعزيزاً لمحتواها وإثراءً لمصادرها بمطبوعات عربية وأجنبية حديثة ومتنوعة، إلى جانب دعم الناشرين في المنطقة ومختلف بلدان العالم.

و قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري : "قدّم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والأربعين تجربة ركّزت على القارئ بوصفه المحور الأساسي للمعرفة؛ فمن خلال شعار (بينك وبين الكتاب) عاش الزوّار تجربة شخصية مع القراءة، حيث وجد كل قارئ مساحة حيّة تفاعل معها بطريقته، واكتشف من خلالها ما يعبّر عن ذاته ويغذّي فضوله المعرفي".

وأضاف: "شكّل التنوع الثقافي الذي شهده المعرض باستقبال زوار من 206 جنسية، موقع الشارقة الراسخ كمركز عالمي للحوار الإنساني، عاكساً رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي آمن بأن الكتاب هو أساس بناء الإنسان فكرياً ومجتمعياً. ومن خلال توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، تتبنى الهيئة رسالة واضحة: أن المعرض مساحة تلتقي فيها المعرفة مع الثقافة، والكلمة مع التجربة، ويجد فيه القارئ ما يغذّي فكره، ويقوّي صلته بالعالم من حوله".