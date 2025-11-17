بـ 21 مليون درهم.. «كنز» من أعمال شكسبير للبيع في أبوظبي

تعرض دار بيتر هارينغتون، إحدى أبرز دور الكتب النادرة في العالم في فعاليات معرض فن أبوظبي الذي ينطلق غداً النسخة الأولى من أعمال شكسبير الكاملة للبيع، والتي تعد من أهم الكنوز الأدبية، والمُقدّر سعرها بـ4.5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 21.7 مليون درهم).

ويمثل ظهور هذا العمل الأدبي الفريد في أبوظبي فرصة للمهتمين باقتناء النفائس الأدبية والمؤسسات الثقافية في المنطقة للانضمام إلى نخبة المكتبات العالمية التي تحتفظ بنسخ منه.

وقال مالك دار بيتر هارينغتون، بوم هارينغتون، أن عملية طباعة المجلد الأول استغرقت ما يقارب عامين؛ إذ جرى صف الحروف يدوياً بدقة عالية، وشارك في إعداده صفّافون عدة لكل منهم أسلوبه الخاص في التهجئة وعلامات الترقيم، ما جعل كل نسخة تختلف عن الأخرى بدرجات طفيفة.

وأوضح أن المجلد كان يُعد نفيساً حتى في زمنه، إذ بلغت تكلفة النسخة الواحدة ما يعادل أجر شهرين لعامل ماهر، ومن بين نحو 750 نسخة طُبعت عند صدوره لم يتبقَ اليوم سوى 233 نسخة معروفة بينها 24 نسخة فقط لاتزال في حوزة أفراد حول العالم.