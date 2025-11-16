أمل السهلاوي: الشعر فعل تشافٍ وبحث عن حياة إضافية

وصفت الشاعرة الإماراتية أمل السهلاوي، الشعر بأنه مساحة لكسر المنطق والعبور نحو الذات، مضيفة: «نحاول عبر الشعر تحدي المنطق، والتحرر من الأسقف التي يفرضها العمر».

وأوضحت خلال أمسية نظّمتها مجموعة «كلمات» ضمن فعاليات الدورة الـ44 لمعرض الشارقة للكتاب، أن الكتابة الشعرية «فعل تشافٍ وبحث عن حياة إضافية»، مشيرة إلى أن الإنسان، حتى في أكثر لحظات انشغاله بالماديات، يحتاج إلى قصيدة تعبّر عنه في لحظة فقد أو ضعف.

وشبّهت صاحبة مجموعة «كان علي أن أؤجلك»، وكتاب «أهلاً بك في القطار الليلي – للأفكار التي تنام»، الشعر بـ«أوسع فضاءات الإنسان»، مؤكدة أنه جزء من يومياتها، وقد تكتبه على ورقة، أو على علبة محارم، أو حتى على يد صديقتها إذا فاجأتها الفكرة: «حين يطرق الشعر لا يمكنني تجاهله».