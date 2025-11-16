بيرسا كوموتسي: ارتبطــت وجـدانيـاً بالإمارات

قالت الكاتبة والمترجمة اليونانية، بيرسا كوموتسي، إن مشاركتها في الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تنبع من روابط إنسانية عميقة ربطتها وجدانياً بالإمارات، بعد أن ترجمت ثلاث مجموعات شعرية لمبدعين إماراتيين هم: نجوم الغانم، وإبراهيم الهاشمي، وخلود المعلا.

وأضافت: «تجربة الترجمة لشعراء إماراتيين كانت بمثابة النافذة التي طللت منها على المشهد الأدبي والواقع الاجتماعي، وروح المنطقة الغنية بتراثها الحضاري».

وتابعت كوموتسي، أن الكرم العربي، ودفء الضيافة، والرغبة الصادقة في التعرف إلى الآخر ثقافياً، كانت من أبرز ما ألهمها لزيارة الشارقة والمشاركة في هذا الحدث العالمي.