رحّالة إماراتي: العالم مليء بالحكايات

كشف الشاعر والكاتب والرحّالة، الدكتور فيصل السويدي، أن مشروعه الأدبي المقبل سيكون في أدب الرحلات، وسينطلق من فكرة أن العالم مليء بالحكايات، وهناك تشابهات واختلافات بين البشر تستحق إلقاء الضوء عليها.

وأضاف خلال جلسة «أدب الرحلات ودوره في تجسيد ذاكرة المكان» التي نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: «أدب الرحلات العربي لايزال نادراً، وهو الذي دفعني لخوض هذه التجربة»، موضحاً أن كثرة أسفاره كانت الملهم والدافع الأول إلى البدء في مشروعه الأدبي المقبل.

وقال: «حينما فكرت في خوض هذا المجال الأدبي بدأت أسافر إلى بلدان مختلفة لأتعرف إلى ثقافتها وأفكارها وأنساقها الاجتماعية»، مشيراً إلى أن السفر وحده لا يصنع أديباً، وإن كان في الأسفار سبع فوائد كما تقول العرب، لكن الأساس هو القراءة.