إصدارات فاخرة وعناوين جديدة تزيّن رفوف «كلمات»

اختتمت «مجموعة كلمات» مشاركتها في فعاليات الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والتي شهدت برنامجاً ثقافياً حافلاً بـ30 إصداراً جديداً، ولقاءات حصرية مع كتّاب، وحفلات توقيع كتب، وجلسات قرائية في أجنحة «كلمات» و«روايات» التابعة للمجموعة، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات الحوارية في ملتقيات المعرض.

وجسد البرنامج الثقافي المتكامل التزام «مجموعة كلمات» ودور النشر التابعة لها بتنويع محتواها الإبداعي ونشر الأدب والمعرفة بين القرّاء من جميع الفئات العمرية، من خلال إصدارات جديدة تسلط الضوء على الهوية الثقافية والحضارية العربية.

وعرضت دار «كلمات» خلال المعرض الذي يصل إلى محطته الأخيرة اليوم باقة من الإصدارات الجديدة.

وإضافة إلى إصداراتها، سلطت مجموعة كلمات الضوء على دارها الجديدة «سراب»، التي تقدم كتباً فاخرة توثق الثقافة العربية، والعمارة، والتاريخ من خلال التصوير الفوتوغرافي المعاصر والتصميم الفني.