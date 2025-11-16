إنعام كجه جي: الأدب وسيلة للحفاظ على الصور الجميلة

أكدت الروائية والصحافية العراقية إنعام كجه جي، أن الكتابة بالنسبة لها فِعل للاحتفاء بالذاكرة وتثبيت ملامح تجربة إنسانية وثقافية غنية، مشيرة إلى أن الأدب يظل وسيلة أصيلة للحفاظ على الصور الجميلة التي طبعت مسيرة جيل كامل أحبّ القراءة، ورأى في الثقافة أسلوباً للحياة.

وروت كجه جي - خلال جلسة حوارية بعنوان «حياة في الكتابة: إطلالة على تجربة إنعام كجه جي الروائية»، أدارتها الكاتبة صالحة عبيد ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يختتم اليوم فعاليات دورته الـ44 - ذكريات مدينتها الأولى، وكيف شكّلت سنواتها المبكرة جزءاً جوهرياً من تجربتها الإبداعية، لافتة إلى أن ذاكرة المكان تبقى حاضرة في أعمالها الأدبية مهما ابتعدت المسافات.