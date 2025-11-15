«منار أبوظبي» ينتظركم بالكامل.. 22 عملاً وتجارب آسرة

بعد الافتتاح الذي شهده «منار أبوظبي»، المعرض الفني العام المكرّس لفنون الضوء، في العين في بداية نوفمبر الجاري، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن افتتاح النسخة الثانية بالكامل في مختلف أنحاء الإمارة.

ويجمع المعرض 15 فناناً ومجموعة من الإمارات ومن حول العالم يمثلون 10 دول، ويعرضون 22 عملاً مبتكراً تتنوع بين المنحوتات والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب التفاعلية الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع، في تجربة بصرية آسرة تحتفي بتنوّع المناظر الطبيعية في الإمارة وتحوّلها إلى فضاءات نابضة بالضوء والإلهام.



بإشراف المدير الفني كاي هوري، وبتقييم كل من القيم الفني علياء زعل لوتاه والقيّم الفني منيرة الصايغ والقيّم الفني المساعد مريم الشحي، تقام نسخة هذا العام تحت عنوان «دليلك نجم سهيل»، لتنتج أعمالاً فنية معاصرة تتفاعل مع الضوء ومظاهره، وتعيد تجسيد العلاقة التي جمعت الأجداد في منطقة الخليج العربي بالضوء من خلال علم الفلك.



ستكون جزيرة الجبيل بمثابة المسرح الرئيس لفعاليات معرض «منار أبوظبي»، وسيُعرَض فيها 15 عملاً تركيبياً وعرضاً أدائياً ضخماً لفنانين من بينهم شيخة المزروع وإيريغولر وإزيكييل بيني وأنكور ستوديو ودريفت وباميلا تان ولاكلان توركزان وكريستيان برينكمان وكيرستن بيرغ.

ويقدّم هؤلاء الفنانون رؤى جريئة ومقاربات مبتكرة لفن الضوء. وللمرّة الأولى، يمتد المعرض إلى المواقع الثقافية في مدينة العين المدرجة على لائحة التراث العالمي في منظمة اليونسكو. وستتسنى للزوار فرصة استكشاف سبعة أعمال فنية مصمّمة خصيصاً لمساري واحتَي القطارة والجيمي، بمشاركة كلّ من ميثاء حمدان وعمار العطار وكريستيان برينكمان وخالد الشعفار وعبدالله الملا، ورافاييل لوزانو هيمر. كذلك يتصدر المشهد في سوق الميناء عملاً فنياً بعنوان «كاوز: هوليداي أبوظبي» للفنان كاوز بالتعاون مع شريكه الدائم AllRightsReserved، حيث يتميّز العمل بعرض شخصية «الرفيق» المضيئة، مستلقياً على ظهره، رافعاً بدراً متوهجاً بين يديه، في تجسيد حيّ لعلاقة المعرض بالضوء والخيال.



ولا تقتصر فعاليات الأعمال الفنية المعروضة، إذ يقدّم المعرض برنامجاً عاماً تفاعلياً يجمع بين الفن والتكنولوجيا والمجتمع، ويتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية الملهمة والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها فنانون وشركاء. كما سيستمتع الزوار بعروض موسيقية مميزة لفنانين عالميين، مثل «بدوين برغر» و«هيباري» وآرس نوفا نابولي، إلى جانب تجارب تركز على الصحة والطبيعة وتشمل جلسات تأمل وجولات ميدانية في أحضان الطبيعة وأنشطة استدامة، بالتعاون مع مبادرة القرم - أبوظبي التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي.