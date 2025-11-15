«العويس» تسدل الستار على جوائز الدورة الـ 19 وتكرّم الفائزين

أسدلت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الستار على احتفالات توزيع جائزتها على الفائزين بالدورة الـ19، التي استمرت طوال ثلاثة أيام اشتملت على معرض صور الفائزين، وجلسة شهادات عن تجربتهم الإبداعية، وتوقيع كتبهم الصادرة عن المؤسسة، فضلاً عن ندوتين للناقد حميد لحمداني والروائية إنعام كجه جي.

وجرت وقائع تكريم الفائزين بحضور الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، والدكتور أنور محمد قرقاش رئيس مجلس الأمناء، وأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وسط حضور شخصيات أدبية وثقافية وإعلامية من الإمارات والعالم العربي، بعد السلام الوطني وبعد عرض فيلم قصير عن المؤسسة.

ثم قُدمت الدروع التذكارية لكل من الشاعر العراقي حميد سعيد الفائز بجائزة «الشعر»، والروائية العراقية إنعام كجه جي الفائزة بجائزة «القصة والرواية والمسرحية»، والناقد المغربي حميد لحمداني الفائز بجائزة «الدراسات الأدبية والنقد»، والمفكر التونسي عبدالجليل التميمي الفائز بجائزة «الدراسات الإنسانية المستقبلية».

وكان الحفل الختامي للجائزة مميزاً مع فرقة «أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة» التي عزفت مقطوعات عربية وتراثية وخليجية بمشاركة 45 عازفاً، وفي نهاية الحفل الموسيقي قدمت الدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء الجائزة درع العويس التذكارية للفرقة وشكرتها على أدائها المتميز.