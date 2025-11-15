«الثقافة والسياحة - أبوظبي».. حوار دولي يرسم مستقبل المتاحف في «آيكوم 2025»

تُشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف آيكوم 2025، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025 تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

وتنضم الدائرة، من خلال مشاركتها، إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، من بينهم مديرو مؤسسات ثقافية ومتاحف عالمية، ومهندسون معماريون، وفنانون، وأمناء متاحف، ومؤرخون، وأكاديميون، ومهنيون شباب، للمساهمة في الحوار الدولي الهادف إلى رسم مستقبل المتاحف وتعزيز التبادل الثقافي على المستويين المحلي والعالمي.

وألقى رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك، كلمة ترحيبية سلط فيها الضوء على إيمان أبوظبي الراسخ بقوة المتاحف في تمكين المجتمعات. كما سيبرز جهود الإمارة في تطوير نظام متحفي متكامل يُشكل بنية تحتية تعزز قيم الانتماء، وتوفر فرصاً متنوعة، وتُضفي طابعاً حيوياً على المشهد الثقافي. وفي كلمته، سيتناول أيضاً دور المتاحف كعوامل محفزة رئيسة للتحول المجتمعي وتمكين الشباب، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في تعزيز الخطاب الثقافي العالمي.

وسيضم جناح دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في المعرض مركزاً رئيساً تحيط به مناطق مخصصة تُسلط الضوء على المنطقة الثقافية في السعديات ومتاحفها ومواقعها الثقافية المرموقة، بما في ذلك متحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي – أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، إضافة لمتحف العين في منطقة العين الذي تمت إعادة افتتاحه أخيراً. وقد تم تصميم الجناح ليكون مساحة مفتوحة تفاعلية قائمة على السرد القصصي، تأخذ الزوار في رحلة عبر المسار الثقافي لإمارة أبوظبي من الحفاظ على التراث إلى تعزيز الابتكار، مجسداً شعار الدائرة «حيث يلتقي التراث بالابتكار»، بما ينسجم مع موضوعات مؤتمر آيكوم 2025 التي تركز على التقنيات الحديثة ومستقبل المتاحف.

كما ستنظم الدائرة من خلال قطاع الثقافة، سلسلة من الجلسات الحوارية على هامش المؤتمر، تتناول موضوعات متنوّعة مثل العلاقة بين التراثين الطبيعي والثقافي، والأساليب المبتكرة لتصميم معارض مخصصة للأطفال، والدور المتطور للفنون والإبداع في المدن العربية. وسيشارك في هذه الجلسات عدد من الخبراء من متحف التاريخ الطبيعي – أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقطاع الثقافة في الدائرة.

إلى جانب ذلك، سيستضيف قطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي سلسلة من الجلسات التفاعلية في مسرح المعرض، تركز على الابتكار في مجالات التعليم والإبداع والتراث.

وبصفتها شريكاً رئيساً ومشاركاً في المؤتمر، ترسخ دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مكانتها كجهة رائدة في المشهد الثقافي العالمي، وتجسد التزامها المستمر بحماية التراث وصونه والترويج له عبر تسخير التكنولوجيا والابتكار.