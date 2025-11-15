«الضوء الراقص».. حوار بين الحركة والتقنية

شهد المسرح الرئيس في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، عرضاً فنياً بعنوان «الضوء الراقص» قدّمته فرقة LED Predators المعروفة بتجاربها التي تمزج بين الحركة المسرحية والتقنيات البصرية. وجاء العرض ضمن البرنامج الثقافي والترفيهي للمعرض.

واعتمدت اللوحات الحركية في العرض على الإضاءة كعنصر جوهري، إذ ارتدى أعضاء الفرقة الأربعة بدلات مزوّدة بشرائط LED مدمجة في الخوذة والصدر والأطراف، يتم التحكم بها لاسلكياً لتبديل الألوان بما ينسجم مع الموسيقى الحية.