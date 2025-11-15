صغار يصنعون آلات موسيقية بأنابيب بلاستيكية

قدّم معرض الشارقة الدولي للكتاب للأطفال ورشة فنية بعنوان «مزمار الأصوات الناعمة»، تعرّفهم بطريقة تفاعلية وممتعة على عالم الصوت والموسيقى. أشرف على الورشة المتخصص بيرني، الذي وجّه الأطفال خطوة بخطوة لصناعة آلة موسيقية نفخية بسيطة (فلوت) باستخدام أنابيب بلاستيكية وأربطة مطاطية.

وصنع الأطفال آلاتهم الخاصة مستخدمين أدوات بسيطة مثل الألواح الخشبية، والأنابيب البلاستيكية، والأربطة المطاطية، مكتشفين كيف تتحول الأشياء اليومية إلى مصدر للإيقاع والنغمة.