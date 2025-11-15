«أهمية القراءة» بريشة فنانتين من «دبي لأصحاب الهمم»

في مشهد إنساني مؤثر يعكس جمال الإرادة وروح الإبداع، احتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب ورشة رسم حرّة بعنوان «أهمية القراءة»، قدّمتها فنانتان من نادي دبي لأصحاب الهمم، في تأكيد جديد لرؤية الشارقة الداعمة للشمول الثقافي وتمكين المواهب من مختلف الفئات. وشاركت في الورشة عائشة الشامسي من الفئة الحركية، وفاطمة سبيل من الفئة السمعية، حيث حملت مشاركتهما معاً معنى العزم حين يتحوّل إلى فن ينطق بالجمال.

استهلّت الفنانتان الورشة بتجهيز الرسومات الأولية، قبل أن تبدأ عائشة رحلتها في رسم لوحة حيّة مستخدمة فمها لإمساك الفرشاة، لتجسّد بألوان زيتية نابضة تمثالاً صغيراً لشخص يتأمل فوق مجموعة كتب، في تعبير بصري بليغ عن القراءة كفعل للوعي والتفكير. أما فاطمة، فقد اختارت الرصاص والفحم لتقدّم لوحة تتأمل أثر القراءة في تشكيل الخيال وبناء الفكر، فبدت خطوطها كصفحة تُفتح على احتمالات واسعة من الإبداع. وإلى جانبهما وقف بلال المرديني، مشرف مركز الرسم في نادي دبي لأصحاب الهمم، يساندهما بحماسة، مؤكداً فخره بمشاركتهما وما تعكسه من طاقة وإصرار. فيما شددت سميرة بن حمزة من إدارة الأنشطة المجتمعية على أن هذه المشاركة تنسجم مع رسالة النادي الرامية إلى إبراز مواهب أعضائه وإتاحة المجال لهم للحضور في المنصات الثقافية الكبرى.