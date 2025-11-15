«لاعب النرد».. 4 أشهر في حضرة إرث محمود درويش

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في «بيت الحكمة» بالشارقة، معرض «لاعب النرد: محمود درويش»، الذي يشكل رحلة فنية وثقافية تحتفي على مدار أربعة أشهر بإرث الشاعر الفلسطيني الكبير، منذ جذوره الأولى في قرية البِرْوة وحتى حضوره الخالد في الذاكرة العربية والعالمية. ويأخذ المعرض زواره عبر ستة أقسام مستلهمة من أوجه النرد الستة، ليكشف تنوع التجربة الشعرية والإنسانية لدرويش، ويوثق محطاته الإبداعية التي صاغت مسيرته الاستثنائية، مستمراً حتى 13 مارس 2026.

وقدم الفنان والموسيقار مارسيل خليفة فقرة فنية مميزة، صدح فيها بأشهر أعماله المستوحاة من قصائد درويش، منها «ريتا» عن قصيدة «ريتا والبندقية»، و«أمي» عن قصيدة «إلى أمي»، و«في البال أغنية» عن قصيدة تحمل الاسم نفسه، في أداء مميز أضفى على الكلمات نبضاً جديداً، كما استعاد خليفة ذكرياته مع محمود درويش، خاصة تلحين قصيدة «يطير الحمام» التي طلبها منه الشاعر شخصياً، موضحاً أنه أكمل تلحينها بعد رحيله وأداها خلال مراسم تأبين درويش، تكريماً لذكراه.

وكرمت الشيخة بدور القاسمي الجهات التي أسهمت في تنظيم المعرض، تقديراً لدورهم في إبراز إرث محمود درويش ودعم المشهد الثقافي النابض لإمارة الشارقة، حيث جمع المعرض نخبة من المؤسسات الثقافية الشريكة، وهي المتحف الفلسطيني؛ ومؤسسة محمود درويش؛ ومركز خليل السكاكيني الثقافي؛ ومؤسسة بارجيل للفنون؛ و«أكتوبر غاليري» من لندن، إلى جانب الراعي الرسمي مصرف الشارقة الإسلامي، والرعاة الداعمين دائرة العلاقات الحكومية؛ والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي.

يقدم المعرض تجربة ثقافية تفاعلية لا تقتصر على التوثيق البصري فحسب، بل تستخدم تقنيات سمعية وبصرية حديثة تتيح للزوار الانغماس في عالم محمود درويش الشعري والنثري، وفهم تطور رؤيته الشعرية عبر مراحل حياته المختلفة. ولا يعكس المعرض التسلسل الزمني لسيرة درويش بقدر ما يجسد تحولات صوته الإبداعي، من خلال تداخل بين الكلمة والصورة والموسيقى في رحلة تعبيرية معبرة عن فلسفته في الحياة كما عبّر عنها في أعماله.