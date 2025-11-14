ورشة تناقش «حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي»

في ورشة عمل نظمها معرض الشارقة الدولي للكتاب بعنوان: «حقوق المؤلف في عصر الذكاء الاصطناعي»، قدّم الدكتور محمد محمود الكمالي قراءة معمقة للتحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه المؤلفين والمبدعين في زمن تتداخل فيه خوارزميات التقنية مع الإبداع البشري، وطرح الكمالي سؤالاً محورياً: «من يملك العمل المولّد بالذكاء الاصطناعي؟»، موضحاً أن الملكية الفكرية لا تُمنح إلا للإبداع البشري، ما يخلق فجوة بين الابتكار الآلي وحماية حقوق المؤلفين.

وأشار إلى أن الأنظمة الرقمية الحديثة تعتمد على محتوى بشري أصيل لإنتاج أعمال جديدة، ما يثير تساؤلات حول نسبتها ومصدرها، مؤكداً أن الحفاظ على الأصالة أصبح التحدي الأكبر، كما استعرض الحلول التقنية والقانونية لحماية المبدعين، مثل البصمة الرقمية، وأدوات كشف الانتحال، وأنظمة إدارة الحقوق الرقمية.

واختتم الكمالي بالقول إن الذكاء الاصطناعي لا يقلل من قيمة الإبداع البشري، بل يزيد الحاجة إلى حمايته عبر تطوير أطر قانونية وأخلاقية تواكب التطورات الرقمية وتضمن استدامة الإبداع.