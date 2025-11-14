ختم «معرض الكتاب» يستقبل زوار الشارقة

أطلقت هيئة الشارقة للكتاب - بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الشارقة، وبدعم من هيئة مطار الشارقة الدولي - ختماً خاصاً يوضع على جوازات السفر للقادمين إلى الإمارات والمغادرين عبر المطار، يحمل شعار الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر المبادرة حتى 16 نوفمبر الجاري، لتقديم تجربة ترحيبية تعبّر عن مكانة الشارقة عاصمة للثقافة والكتاب، وتشمل الحملة رسائل تعريفية ومواد دعائية في صالات المطار، تدعو الزوار للتعرف إلى برامج المعرض ومشاركة الكتّاب والناشرين في جلساتهم الثقافية، وبهذا يصبح الكتاب رمزاً حيّاً للترحيب والثقافة في الإمارات.