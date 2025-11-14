كتّاب يحذرون من هيمنة وسائل التواصل على الوعي الثقافي

ناقش عدد من المفكرين والكتّاب العرب أثر وسائل التواصل الاجتماعي على المشهد الثقافي العربي، محذرين من انزلاق الثقافة إلى هامش الترفيه والسرعة وفقدان العمق.

جاءت الجلسة الحوارية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحت عنوان «المثقف على الشاشة: تحولات الإعلام الثقافي العربي»، تحدّث خلالها الكاتب والإعلامي، محمد رضا نصرالله، والكاتب والناقد المسرحي، عبيدو باشا، والكاتبة والإعلامية، أنفال الدويسان، والروائية كريمة أحداد، وأدارها الدكتور أحمد عبدالحليم فرج الله.

استعاد محمد رضا نصرالله ذكرياته مع كبار الأدباء المصريين، وأكد أن الجيل الحالي «أصبح أسيراً لما يجري في الغرب، يستهلك ثقافته من دون وعي أو نقد».

رأى عبيدو باشا أن وسائل التواصل الاجتماعي رغم تأثيرها السلبي لا تلغي الثقافة، لكنها «تختزلها في أحكام رقمية سطحية»،

أما الإعلامية أنفال الدويسان فدعت إلى إعادة التوازن بين الترفيه والتثقيف في الإعلام العربي، مؤكدة أن التسلية «جزء من وظائف الإعلام، لكنها ليست غايته».

وأكدت الروائية كريمة أحداد أن وسائل التواصل، رغم فوضاها، «أتاحت للأدب الوصول إلى جمهور أوسع»، لكنها حذّرت من طغيان السرعة والسطحية على المشهد الأدبي.