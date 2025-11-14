«صيدلية الشعر» تعالج زوارها بالقصائد

في جناح يغمره الضوء والدهشة، استقبل زوّار معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 تجربة فريدة بعنوان «صيدلية الشعر»، حيث تُقدّم القصائد على شكل جرعات علاجية بدلاً من الأدوية الكيميائية، لتعالج القلوب والذاكرة والجروح النفسية، وتقف وراء هذه المبادرة الشاعرة والإسعافية البريطانية، ديبورا ألما، المعروفة بلقب «الشاعرة الإسعافية»، التي اكتشفت خلال سنوات عملها في أقسام الطوارئ قدرة الشعر على تضميد الروح كما الجسد.

بدأت تجربة «صيدلية الشعر» عام 2011، بسيارة إسعاف قديمة تحوّلت إلى مشروع متنقل، يقدم القصائد في قوارير تشبه علب الدواء، موزعة وفق حالات المزاج والنفسية للمتلقين.