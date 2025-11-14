مروان المزيني: المسرح العربي الحقيقي مرآة للمجتمع

أكد الكاتب والمسرحي السعودي، الدكتور مروان المزيني، أن المسرح العربي الحقيقي مرآة للمجتمع ورسالة إنسانية لا وسيلة للترفيه العابر، وخلال جلسة بعنوان «المسرح بين النص والعرض»، شدّد المزيني على أن النص المسرحي الناجح يعكس نبض الناس ويعبّر عن قضاياهم اليومية.

وأشار المزيني إلى أن نجاح العمل المسرحي يعتمد على تكامل النص، والإخراج، والتمثيل، كما شدّد على أن الممثل المعاصر يحتاج إلى تدريب وتأهيل علمي وجسدي ونفسي، ليؤدي دوره بمسؤولية تجاه الجمهور، وختم بالقول إن المسرح العربي يحتاج إلى نصوص مستمدة من الواقع المحلي بلغة قريبة من الناس، تجمع بين الأصالة والتجدد.