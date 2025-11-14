الشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب 2026

تحتفي العاصمة البولندية وارسو بالثقافة الإماراتية والعربية، باختيارها إمارة الشارقة ضيفَ شرف معرضها الدولي للكتاب لعام 2026، الذي يُقام من 28 إلى 31 مايو المقبل، وذلك تقديراً لمكانة الإمارة الثقافية، ومشروعها العالمي في دعم صناعة المعرفة، ومدّ جسور التواصل الإنساني والحوار الحضاري بين الشعوب والثقافات، ويُعد معرض وارسو الدولي للكتاب من أبرز وأقدم الفعاليات الثقافية في بولندا وأوروبا، إذ انطلق في العاصمة وارسو عام 1959، ليصبح الحدث الأهم في قطاع النشر البولندي.

وجاء الإعلان عن الاستضافة خلال فعاليات «الشارقة الدولي للكتاب»، عقب توقيع اتفاقية تعاون بين «هيئة الشارقة للكتاب» و«مؤسسة التاريخ والثقافة» المنظمة لمعرض وارسو الدولي للكتاب.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب: «يمثل اختيار الشارقة ضيفَ شرف لمعرض وارسو الدولي للكتاب تأكيداً جديداً على مكانتها عاصمة عالمية للكتاب والمعرفة، ومركزاً ثقافياً فاعلاً ومؤثراً، له دوره في وصل الشرق بالغرب عبر الكلمة والفكر والإبداع، وهو في الوقت ذاته، تتويج لمحطة جديدة من المنجزات، في مسيرة الارتقاء بالمعرفة، التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليجعل الثقافة العربية حاضرة وفاعلة في المشهد الإنساني العالمي، ومنصة للحوار البنّاء بين الحضارات».

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «يمثل اختيار الشارقة ضيفَ شرف معرض وارسو الدولي للكتاب تقديراً للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الكتاب والمعرفة وسيلتين لتعزيز التواصل الإنساني، لذلك ستعمل هيئة الشارقة للكتاب على إعداد برنامج متكامل خلال المشاركة المقبلة، يُبرز التجربة الثقافية للإمارة، ويُعزّز حضور الإبداع الإماراتي والعربي في المشهد الأوروبي».

وقال مدير معرض وارسو الدولي للكتاب نائب رئيس مؤسسة التاريخ والثقافة، ياسيك أوريل: «اكتسب التعاون بين بولندا ودولة الإمارات في السنوات الأخيرة بُعداً جديداً ومُلهماً، لاسيّما الشارقة، التي تولي الثقافة اهتماماً عميقاً، حيث سيمنح حضورها في وارسو دفعة لتأسيس علاقات دائمة بين الكتّاب والناشرين والوكلاء والقرّاء من البلدين، وهذا إلى جانب كونه حضوراً يحتفي بالأدب الإماراتي الذي تمثله الشارقة».