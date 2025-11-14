شعر على أوتار القانون بتوقيع ياسر دُحى ونجاة الظاهري

في أمسية فنية استثنائية، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، احتضن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أمسية بعنوان: «شِعر ووتر»، جمعت بين الشاعرين ياسر دُحى ونجاة الظاهري، على أنغام آلة القانون التي عزفتها الفنانة، سمية بوخشم، وتحوّلت القاعة منذ اللحظة الأولى إلى فضاء يلتقي فيه الشعر بالموسيقى، والصوت بالإيقاع، مانحة الجمهور تجربة حسية متكاملة تتجاوز حدود الإلقاء التقليدي.

قدّم ياسر دُحى نصوصاً تأملية وجدانية من مجموعته «على حافة الورق»، مستعيداً علاقة الشعر بالذاكرة والغياب.

وأسرت الشاعرة نجاة الظاهري الجمهور برهافة إنسانية وتفاؤل في قصائد مثل «قمر الشعراء» و«ككلّ المساكين».

رافقت العازفة سمية بوخشم القصائد بعزف حي على القانون، محوّلة الكلمات إلى لحن يتفاعل معه الجمهور بين صمت الإنصات وتصفيق الامتنان.