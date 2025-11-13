«آيكوم دبي 2025» يسلّط الضوء على تجارب التعليم المتحفي

واصل المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم دبي 2025»، الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فعالياته بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، حيث ركزت نقاشات اليوم الثاني على تجارب التعليم المتحفي وأهمية تفعيل الحوار المناخي وتعزيز التعاون العالمي.

واُستهلت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الذي تعقد أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، بكلمة ترحيبية ألقتها مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ «آيكوم دبي 2025»، هالة بدري، أكدت فيها أن «فوز دبي باستضافة هذا الحدث العالمي كان ثمرة رحلةٍ طويلةٍ من الإيمان والرؤية والعمل الجاد، سطّرها أبناء هذه الأرض الذين نشأوا في مدرسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المدرسة التي علمتنا أن المجد لا يُمنح، بل يُصنع بالعزيمة والشغف والمسؤولية».

وقالت: «بقيادة سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كانت بداية مسيرة الإلهام والعمل لاستقطاب هذا الحدث العالمي الكبير، برؤيةٍ طموحةٍ تؤمن بأن الثقافة قوّةٌ تصنع المستقبل، وأن الإبداع جسر يعبُر بنا نحو عالم أكثر إشراقاً وإنسانية».

وأشارت بدري إلى أن المسار نحو «آيكوم دبي 2025» مثّل محطة مُلهِمة جسّدت نموذجاً لما يمكن تحقيقه حين تتوحّد الرؤية والإرادة، وأضافت: «على امتداد هذه الرحلة حددنا محاور المؤتمر وبرامجه العلمية والمعرفية، والتي تمثلت في التراث غير المادي، والتقنيات الحديثة، وقوة الشباب، حيث أردنا عبر هذا المزيج أن نفتح للعالم نافذةً لاستكشاف دور المتاحف في حفظ التراث غير المادي، الذي يجسّد ذاكرة الشعوب الحيّة، وروحها التي تسكن الناس والقصص والعادات والحِرف، وتمنح الأمم هويتها المتجددة».

وألقى مساعد وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية، راكان بن إبراهيم الطوق، كلمة رئيسية، قال فيها: «نعيش اليوم في مجتمعات تتغير بسرعة، وتشهد نمواً للوعي الثقافي، أصبح فيها الاتصال وتدفق المعلومات أمراً ثابتاً، ويتمثل دور المتحف فيها كمساحات فكرية تسهم في تحليل وإعادة قراءة السرديات التاريخية للخروج بمفاهيم جديدة قادرة على ملامسة حاضرنا الاجتماعي والثقافي». واستعرض معالي الطوق أبرز مشاريع المملكة في قطاع المتاحف، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تعمل على بناء منظومة تربط المتاحف الوطنية والمتخصصة لتكون عناصر فعالة في المشهد الثقافي الوطني.

وتابع: «مسؤوليتنا لا تقتصر على حفظ التراث وإنما تشمل إشراك المجتمع في سرده وصياغة معناه، وإعادة تعريف مفهوم المتحف من مستودع للمقتنيات إلى منارة ثقافية ومجتمعية تشجع التشارك والابتكار». وأكد الطوق أن متاحف اليوم تُبنى لمجتمعات تعيش في عالم في حالة تغير سريع، وهو ما يتطلّب إدخال وسائل جديدة للتبادل وصياغة مفاهيم معاصرة.

كما ألقت كاميني ساوني، المدير المؤسس لمتحف التصوير الفوتوغرافي في بنغالورو، كلمة رئيسية بعنوان «لِمَن هذا المتحف حقاً؟»، تناولت فيها كيف يمكن للمتاحف أن تساهم في تعزيز ثقة الجمهور من خلال إعادة النظر في طبيعة علاقاتها مع المجتمعات التي تخدمها.

وركزت جلسات اليوم الثاني على سُبل تكيف قطاع المتاحف مع التحولات المتسارعة، وقدرته على مواكبة تغير القيم الاجتماعية والمعايير الثقافية والديموغرافية داخل المجتمعات حول العالم،

وخلال فعاليات اليوم الثاني من «آيكوم دبي 2025»، عقدت لجنة الشباب في المجلس الوطني للتراث في سنغافورة دورة تدريبية متقدمة بعنوان «التوجيه العكسي: تمكين الشباب للمتاحف والتراث»، وشارك فيها كلّ من آرثر تان، وروزان لو، وجيريمي هاو، ورايس رايان، وليم شينغ يي، وهاريك كوه.

وبالتوازي مع جلسات المؤتمر، استضاف «معرض المتاحف» مجموعة من التجارب الثقافية التفاعلية المستلهمة من التراث الإماراتي، ومن أبرزها عروض الحرفيين التي قدّمها مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وعروض تطريز التلي من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الثقافي الحضاري، إضافة إلى جلسات رسم الحناء مع الدكتورة عذراء خميسة. كما استمتع الزوّار بتذوّق نكهات القهوة مع خالد الملا، واستكشفوا جماليات الحرف اليدوية في جناح صناعة الميداليات الذي قدّمته مبادرة «أهلاً وسهلاً»، فيما شكّلت تجربة صناعة العطور التي نسّقتها منى حداد واحدة من أبرز محطات المعرض، حيث أُتيحت للحضور فرصة ابتكار عطورهم الخاصة. وقدّمت الشيف آمنة، بالتعاون مع الشيف فيصل، تشكيلة من المقبلات والمأكولات المحلية التي أضفت بُعداً ثقافياً مميزاً على التجربة.