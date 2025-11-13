لطيفة بنت محمد تطلق "البرنامج التخصصي في إدارة وتنظيم المتاحف"

أطلقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، "البرنامج التخصصي في إدارة وتنظيم المتاحف"، على هامش أعمال المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025".

وجرى تطوير البرنامج بتوجيهات مباشرة من سموّها وبالشراكة بين هيئة الثقافة والفنون في دبي وجامعة زايد، حيث يجسّد البرنامج التزام سموّها برعاية أصحاب المواهب المحلية، وإعدادهم وتأهيلهم لتولّي أدوار قيادية يسهمون من خلالها في تشكيل المشهد الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح آفاق الإبداع أمام الأجيال القادمة.