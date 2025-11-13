لطيفة بنت محمد تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار

بحثت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مع الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، سبل تعزيز التعاون الثقافي.

وقالت سموها في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "على هامش المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، التقيت الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، في لقاءٍ أخوي بحثنا فيه سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين".

وتابعت سموها: "وتحدثنا عن عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين الإمارات والبحرين، التي انعكست مشاريع مشتركة نتطلع إلى تعزيزها وتطويرها للمساهمة معاً في دعم المشهد الثقافي الخليجي وتطوير منظومة الإبداع في المنطقة".