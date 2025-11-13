مكتب أبوظبي الإعلامي يطلق "نادي أبوظبي للصحافة"

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي عن إطلاق "نادي أبوظبي للصحافة"، كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المهني وتبادل الخبرات بين الصحفيين والإعلاميين، وتطوير الشراكات مع مختلف المؤسسات والمنابر الإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يسهم في بناء منصة متكاملة تدعم تطوير المشهد الإعلامي للإمارة وترسخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً على خريطة صناعة المحتوى الإعلامي والإبداعي.

ويأتي تأسيس النادي في إطار رؤية إمارة أبوظبي لتطوير منظومة إعلامية متكاملة ومبتكرة، تنقل قصص الإنجازات الوطنية إلى الجمهور المحلي والإقليمي والدولي، وتُبرز ريادة دولة الإمارات وأبوظبي في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية، بما يعكس مكانتها ودورها كجسر للتواصل الحضاري والثقافي بين شعوب العالم.

كما أعلن المكتب عن تعيين فيصل بن حريز مديراً للنادي، تقديراً لإسهاماته في تطوير العمل الإعلامي والأكاديمي، من خلال مسيرته المهنية وخبرته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في أبرز المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

ويهدف "نادي أبوظبي للصحافة" إلى دعم العمل الإعلامي والصحفي عبر توفير بيئة مهنية محفّزة تقوم على الإبداع الإعلامي وتبادل المعارف والخبرات، إلى جانب تطوير مهارات العاملين في القطاع من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، تُسهم في إنتاج محتوى نوعي يعكس الهوية الإماراتية وقيمها الإنسانية والثقافية.

كما سيعمل النادي على إقامة شراكات وعلاقات تعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية، لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم جلسات حوارية تهدف إلى تطوير المهارات والكفاءات الإعلامية، ودعم الجهود الوطنية في نقل قصص نجاحنا إلى العالم بمنظور مبتكر يواكب آخر التوجهات في القطاع الإعلامي.

وبهذه المناسبة، أكدت رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي مريم عيد المهيري، أن إطلاق "نادي أبوظبي للصحافة" يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة إعلامية ترتكز على تمكين الكفاءات الإعلامية وتوفير بيئة محفزة للإبداع، بما يسهم في نقل قصة نجاح دولة الإمارات وإمارة أبوظبي إلى العالم.

وأضافت أن النادي يشكل خطوة مهمة لتوفير منصة مهنية تتيح فرص التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الكوادر والكفاءات الإعلامية، لدعم مبادرات إنتاج محتوى إبداعي يجسد الهوية الإماراتية وقيمها الثقافية، ويرسخ مكانة الدولة كوجهة حاضنة لمواهب الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد "نادي أبوظبي للصحافة" محطة جديدة ضمن إنجازات منظومة أبوظبي الإعلامية الرامية إلى تعزيز التنوع الإعلامي، ودعم الإنتاج الإبداعي، والمساهمة في بناء صناعة المحتوى الهادف، تماشياً مع تطلعات ورؤى إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للتطوير والإبداع الإعلامي.