«الآثار» تروي حكاية «الفاية» والوجود الإنساني في الإمارات

نظّمت هيئة الشارقة للآثار، ضمن مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، جلستين متخصصتين تناولتا العلاقة بين علم الآثار والسرد التاريخي في توثيق الوجود الإنساني على أرض الإمارات، ودور الحكاية في حفظ الذاكرة الوطنية واستعادة مشاهد الحياة منذ فجر التاريخ.

في الجلسة الأولى - وكانت بعنوان «الآثار والتراث بين السرد والتاريخ في دولة الإمارات» - استعرض مدير عام الهيئة، عيسى يوسف، والدكتور حمد بن صراي، مسيرة الاكتشافات الأثرية منذ أول بعثة دنماركية عام 1959 حتى اليوم، مؤكدين أن جهود التنقيب أسهمت في بناء سجل حضاري متكامل يعكس عمق الوجود الإنساني الممتد لأكثر من 210 آلاف عام.

أما الجلسة الثانية بعنوان «المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية»، فركّزت على عرض الفيلم الوثائقي «الفاية»، حيث أوضح يوسف وخلود الهولي أن الموقع يُعدّ من أقدم الصحارى المأهولة في العالم، وأنه مرشّح لقائمة التراث العالمي لليونسكو 2025.