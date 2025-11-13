«أشجار البونساي» فن ياباني عريق يعلم الأطفال الصبر     

في أجواء فنية ملهمة، شارك الأطفال في ورشة «أشجار البونساي» ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تعرّفوا إلى فن ياباني عريق يجسّد الصبر والتناغم بين الإنسان والطبيعة، واستوحت الورشة فكرتها من فيلم «كونغ فو باندا»، مقدّمة تجربة تجمع بين الخيال والفلسفة والإبداع.

استخدم الأطفال أدوات بسيطة لصنع نماذجهم من الأشجار المصغّرة، فحوّلوا الطاولات إلى لوحات نابضة بالألوان والحياة، وأوضحت المشرفة، شيريل أنجليس، أن الهدف هو تعليم الصغار أن الجمال يمكن أن يُصنع من أدوات متواضعة، وأن الفن وسيلة لترسيخ الصبر والثقة بالنفس، كما تناولت الورشة أهمية الأشجار في حماية البيئة، مانحة المشاركين وعياً جمالياً وبيئياً في آن واحد.

وفي الختام، حمل الأطفال أشجارهم الصغيرة بفخر، في مشهد يجسّد روح المعرض ورسالة الشارقة في غرس حب الإبداع لدى الأجيال الجديدة.