أطفال يحوّلون العجين إلى «بيتزا الديناصور»

في مشهد تملؤه البهجة وتفوح منه رائحة الخبز الطازج، قدّم معرض الشارقة الدولي للكتاب ورشة تفاعلية بعنوان «بيتزا الديناصور»، جمعت الأطفال حول مائدة واحدة من الطهي والخيال، ليحوّلوا بأيديهم العجينة البسيطة إلى مجسمات لذيذة على شكل ديناصورات.

قدّمت الورشة الشيف شهد محمد، التي شرحت للصغار خطوات إعداد البيتزا بأسلوب مبسَّط ومرح، بدءاً من بسط العجين وتقطيعه باستخدام قوالب خاصة، وصولاً إلى تزيينه بالصلصة والجبن والزيتون، وقالت الشيف شهد: «نمنح الأطفال فرصة ليعبّروا عن أنفسهم بالعجين، فكل واحد منهم يصنع ديناصوره الخاص، يضيف إليه لمساته قبل أن يدخل إلى الفرن».