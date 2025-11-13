«الناشرين الإماراتيين» تعزّز شراكاتها الدولية

عزّزت جمعية الناشرين الإماراتيين حضورها الدولي خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، عبر سلسلة من الشراكات واللقاءات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير صناعة النشر وحماية حقوق الملكية الفكرية، وشهد جناح الجمعية توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة لتعزيز التعاون في مجالات الملكية الفكرية، وتنظيم اجتماع موسع مع اتحاد الناشرين الدوليين بمشاركة اتحادات نشر عربية لبحث سبل تطوير القطاع، كما استقبلت الجمعية وفداً من كبار الناشرين الفرنسيين، وعقدت اجتماعاً مع جمعية الصناعات الطباعية الصينية لتوسيع التعاون في تقنيات الطباعة، وأكد المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس، أن هذه المشاركة تعكس التزام الجمعية بدعم المؤلفين وترسيخ بيئة نشر مستدامة في دولة الإمارات، وقال: «نحن ملتزمون بتقديم مبادرات نوعية تدعم حقوق المؤلفين وتسهم في تطوير البيئة الإبداعية في دولة الإمارات».