أطفال يفكون الشفرات في «محقق من العصر الرقمي»

في تجربة جمعت بين اللعب والذكاء، وخيال الطفل والتكنولوجيا الحديثة، شارك الأطفال في ورشة «محقق من العصر الرقمي»، حيث تحولت القاعة إلى مساحة نابضة بالأسئلة والأوراق المرمّزة ومحاولات فك الشفرات، لتقود الصغار إلى عالم جديد من التفكير التحليلي.

وقدمت الورشة المدربة أسيل، من فريق متخصص في تعليم الأطفال مبادئ الابتكار والتفكير المنهجي، وبدأت بتقديم فكرة مبسطة حول التشفير، وكيف استخدم البشر الرموز لإخفاء رسائلهم عبر التاريخ، قبل أن تنتقل إلى شرح «شفرة قيصر» بوصفها نموذجاً كلاسيكياً للتشفير، يعتمد على إزاحة الحروف داخل الأبجدية لإنتاج كلمة خفية تتحول إلى معنى واضح.

وأكدت المدربة أن الهدف من الورشة هو تنمية مهارات التفكير المنطقي والبحث لدى الأطفال، وتعويدهم على قراءة التفاصيل واكتشاف الأنماط.