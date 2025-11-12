«النظرة الموسيقية» رحلة بين الإيقاع والدهشة

في عروض فنية لافتة ضمن فعاليات «الشارقة الدولي للكتاب»، قدّمت فرقة موسيقية عرضاً متنقلاً بعنوان «النظرة الموسيقية»، جاب أروقة وقاعات المعرض ليحوّلها إلى مسرحٍ نابض بالحياة والخيال.

تكوّنت الفرقة من أربعة عازفين ارتدوا أزياء سوداء أنيقة، تعلو رؤوسهم مجسّمات ضخمة على هيئة عيون بشرية متحرّكة، في مشهد بصريّ جمع بين الغرابة والجمال، وجذب أنظار الزوّار منذ اللحظة الأولى، وقدّم العازفون مزيجاً متناغماً من الإيقاعات والمعزوفات القصيرة على آلات الغيتار والأكورديون والكمان والطبلة، فامتزج اللحن بالحركة، وتحولت الممرات إلى فضاء موسيقي مفتوح، يتنقّل فيه الجمهور مع العرض أينما ذهب.

وأكد القائمون على العمل أن «النظرة الموسيقية» صُممت لتمنح الزائر تجربةً ثقافيةً متكاملة، تمزج بين الكتاب كرمزٍ للمعرفة والموسيقى كفنٍّ حيٍّ يتفاعل مع الجمهور مباشرة.