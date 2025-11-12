«الشارقة للمكتبات» يختتم دورته الـ 12

اختتم مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات دورته الـ12، التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، بمشاركة أكثر من 400 متخصص من 30 دولة، وبالتزامن مع فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وشهدت أعمال المؤتمر سلسلة من الجلسات والورش المهنية التي ناقشت تطوير بيئات المعرفة ومواكبة التحولات الرقمية في إدارة المكتبات.

وتناولت الجلسات محاور متعددة، أبرزها إدارة علاقات العملاء في المكتبات الجامعية، وأساليب التعليم والتواصل في المكتبات الرقمية عالية التأثير، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الفنية ومكتبات المدارس.

وأكد مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب، منصور الحساني، أن المؤتمر شكّل منصة حية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المكتبات الأكاديمية والعامة حول العالم، مضيفاً أن الهيئة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، تؤمن بأن التعاون الدولي هو السبيل لتطوير خدمات المكتبات، وتمكينها من دعم الإنسان والمجتمع.