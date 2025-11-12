مات ويتن: نجاح أي مسلسل يبدأ من جملة واحدة

قدّم الكاتب والسيناريست الأميركي الشهير، مات ويتن، مؤلف مسلسلات «د. هاوس» و«بريتي ليتل لايرز» و«لو آند أوردر»، ورشة عمل تقنية بعنوان «خمس خطوات ونصف للنجاح في كتابة الحبكات»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب مقدماً رؤى عملية حول فن كتابة الدراما التلفزيونية وبناء الشخصيات القوية.

استهل ويتن الورشة بالتأكيد على أهمية الفكرة المركزية، مشيراً إلى أن نجاح أي مسلسل يبدأ من جملة واحدة تختصر فكرته الجوهرية، موضحاً أن «الصراع هو قلب الدراما»، سواء كان داخلياً أو خارجياً أو اجتماعياً، مستشهداً بأمثلة من أعمال مثل «د. هاوس» و«بريكنغ باد».

كما تحدث عن إعداد العرض التقديمي (Pitch)، الذي يلخّص الفكرة في نص قصير وجذاب، داعياً الكتّاب إلى خلق شخصيات فاعلة تصنع مصيرها وتثير اهتمام المشاهد، وشدد على أهمية التفاصيل الدقيقة في رسم دوافع الشخصيات وتاريخها، مع الحفاظ على تطورها عبر الحلقات.

واعتبر ويتن أن الجملة الأولى في النص هي «البوصلة الإبداعية» التي يجب أن تبقى ماثلة أمام الكاتب، بينما «النصف خطوة الأخيرة» هي المرونة الإبداعية التي تسمح للنص بالتطور، وختم بالتأكيد على ضرورة كتابة نهاية مرضية تمهد لاستمرار السلسلة وتوسيع عالمها الدرامي.