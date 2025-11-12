«كلمات» تطلق منتجات فنية لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة» في تونس

أطلقت مؤسسة «كلمات» مجموعة فنية حصرية، بالتعاون مع الفنان الفرنسي - التونسي العالمي «إل سيد»، مخصصة عائداتها بالكامل لدعم مبادرة «تبنَّ مكتبة» التي تقودها المؤسسة لتعزيز فرص المعرفة والقراءة للأطفال في تونس.

وجاء الإعلان خلال حفل خاص بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المؤسسة، وأعضاء مجلس الأمناء، ونخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية والفنية، وكشفت المؤسسة عن مجموعة تضم أزياء وقرطاسية وإكسسوارات مستوحاة من فن «الكاليغرافيتي»، الذي يشتهر به الفنان «إل سيد»، حيث يمزج بين الخط العربي والفن المعاصر، في لوحات تنشر رسائل الأمل والتفاهم والوحدة بين الثقافات.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «كل مبادرة نطلقها من أجل الأطفال تؤكد أن التعاطف هو القوة القادرة على صناعة التغيير الإيجابي، فالتعاون مع الفنان المبدع (إل سيد) يجسد كيف يمكن للجمال والإبداع أن يتحولا إلى طاقة خير حقيقية، إن فنه القائم على الهوية والانتماء يلتقي مع رسالة مؤسسة كلمات في ضمان حق الأطفال بالقراءة، والحلم بمستقبل أفضل».

وأوضح «إل سيد» أن هذا التعاون «يتجاوز حدود الفن، ليصبح وسيلة للتأثير الاجتماعي، وإشعال خيال الأطفال، وتمكينهم من رؤية العالم بعين الأمل والفضول»، مؤكداً أن نشر المعرفة هو الخطوة الأولى نحو بناء مجتمعات متعاطفة ومبدعة.

وتُعرض المجموعة خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 في جناح المؤسسة بمركز إكسبو الشارقة حتى 16 نوفمبر، ليتمكن الجمهور من اقتناء قطع فنية تعكس القيم الإنسانية، وتسهم في دعم حق الأطفال في التعلم.

ومنذ انطلاقها، وزّعت مبادرة «تبنَّ مكتبة» أكثر من 180 مكتبة متنقلة في 27 دولة، استفاد منها نحو 100 ألف طفل، فيما يشكل التعاون مع «إل سيد» نموذجاً لشراكة تجمع الفن بالعمل الإنساني، من أجل مستقبل أكثر معرفة وعدلاً للأطفال حول العالم.

