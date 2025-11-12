مختصون: الأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية

أكد مختصون أن القراءة تظل الوسيلة الأهم لتغذية خيال الطفل وتنمية مهاراته العقلية والعاطفية، في وقت باتت الشاشات تُهيمن على اهتمام الأجيال الجديدة، بما تُقدّمه من محتوى سريع يحدّ من قدرتهم على التركيز، ويضعف تفاعلهم مع القصص والكتب، منوهين بحاجة الأطفال إلى توازن جديد بين الورق والتقنية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بين الكتاب والشاشات: كيف نعيد للطفولة توازنها؟»، أقيمت ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، بمشاركة الكاتبة والناشرة، نور عرب، وطبيب الأطفال والباحث في الذكاء الاصطناعي، الدكتور معاوية العليوي.

وفي مستهل الجلسة أوضحت نور عرب أن الكتاب الورقي يظل تجربة وجدانية وإنسانية لا يمكن للشاشات تعويضها، لأنه يمنح الطفل حالة من السكون والتركيز، ويُعزّز تواصله العاطفي مع والديه. وأضافت أن القراءة لا تقتصر على اكتساب اللغة، بل هي بوابة للخيال والإبداع، مؤكدة أن الأجيال الجديدة تحتاج إلى أساليب مبتكرة لتقديم المعرفة، مثل الكتب التفاعلية والقصص المسموعة، لكنها شددت على أن تلك الوسائط يجب أن تبقى مكملة للكتاب الورقي لا بديلاً عنه.

من جانبه، تحدّث الدكتور معاوية العليوي عن الأثر العلمي للشاشات في الدماغ، موضحاً أن التعرّض المفرط للمقاطع السريعة يُفرز كميات من هرمون الدوبامين الذي يمنح الطفل شعوراً مؤقتاً بالسعادة، لكنه يقلل قدرته على التركيز على المدى الطويل، وأشار إلى أن القراءة تعمل على تدريب الدماغ على الصبر والتخيل، وتُعيد تنشيط مراكز الإبداع لديه.

ودعا العليوي إلى استخدام التقنيات الحديثة بوعي، وابتكار وسائل تجمع بين المتعة والفائدة، مثل الكتب الذكية التي تتفاعل مع القارئ بحسب عمره واهتماماته، مؤكداً أن التحدي لا يكمن في إبعاد الأطفال عن الشاشات، بل في تعليمهم كيف يوازنون بين العالمين، بحيث يظل الكتاب الورقي مصدر الإلهام الأعمق لبناء جيل قارئ ومبدع.