جمعة الماجد يتسلم وسام الزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال

منحت كلية لندن للأعمال في مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، جمعة الماجد، وسام الزمالة الفخرية تقديراً لمسيرته الاستثنائية وإسهاماته البارزة في مجالات الأعمال والثقافة والتعليم والعمل الخيري، على المستويين المحلي والدولي.

وحضر وفد من كلية لندن للأعمال إلى دبي خصيصاً لتسليم الوسام وشهادة الزمالة الفخرية، ضمّ عميد كلية لندن للأعمال، البروفيسور سيرغي غوريف، والعميد المشارك في قسم التطوير، الدكتورة إميلي أ. روبن، والمدير المساعد، الدكتور ديفيد نيكولاس، وذلك بحضور عبدالله خالد الماجد وماجد خالد الماجد.

وكانت الكلية قد أعلنت منح الوسام لجمعة الماجد خلال حفل التخريج السنوي لطلبتها، الذي أُقيم في لندن بحضور رئيس مجلس الإدارة، وعدد من الأساتذة وأولياء أمور الخريجين، وتجدر الإشارة إلى أن كلية لندن للأعمال، التي تأسست عام 1964، تُعرف ببرامجها الأكاديمية المتميزة، ما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين أفضل المؤسسات التعليمية في العالم، وتخرّج فيها نحو 50 ألف مهني من 156 دولة.