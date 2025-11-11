«رواية إلى الشاشة» تكشف أسرار تحويل الرواية إلى السينما

تحت عنوان «المشهد الأول.. الفصل الأول: ترجمة الرواية إلى الشاشة»، اجتمع الكاتب والسيناريست الأميركي مات ويتن، والروائي الآيسلندي رجنار يوناسون، في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، للحديث عن فن تحويل الكلمة المكتوبة إلى صورة متحركة.

وقال ويتن، صاحب مسلسل «هاوس» الشهير، إن العمل في هذا المجال ليس بريقاً كما يظنّ البعض، بل عمل شاق يتطلب صبراً ومرونة.

من جانبه تحدّث يوناسون، صاحب الرواية الشهيرة «الظلام» التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني، عن تجربته مع الأدب المرئي قائلاً إن الطبيعة الآيسلندية هي «الشخصية الخفية» في كل أعماله، وأضاف: «خلال التصوير كان البرد القارس جزءاً من المشهد، بدا حقيقياً وشعر به المشاهد فعلاً، وهذه الواقعية لا تصنعها المؤثرات بل البيئة نفسها».