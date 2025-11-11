«من الصفحة إلى الشاشة» لتحويل الأدب العربي إلى دراما

أطلقت وكالة الشارقة الأدبية، بالتعاون مع شركة «صباح إخوان»، وتحت رعاية هيئة الشارقة للكتاب، مشروعاً رائداً بعنوان «من الصفحة إلى الشاشة»، يهدف إلى تحويل الأعمال الأدبية العربية إلى أعمال درامية تلفزيونية وسينمائية، بما يعكس ثراء السرد العربي ويقدمه لجمهور أوسع.

ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى اختيار خمسة أعمال أدبية، إلى جانب برامج تدريبية وورش عمل، لتمكين الكتّاب العرب وصقل مهاراتهم في تطوير النصوص وتحويلها إلى مشروعات بصرية مبتكرة.

وأوضح مدير وكالة الشارقة الأدبية، تامر سعيد، أن المشروع يترجم رؤية الإمارة في تحويل الأدب إلى طاقة إبداعية متعددة الوسائط.

وأشارت مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، خولة المجيني، إلى أن المشروع يعكس استراتيجية الشارقة في الاستثمار بالاقتصاد الإبداعي وتوسيع حضور الأدب العربي عبر الوسائط الحديثة.